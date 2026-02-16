Dieta amica del cuore la qualità del cibo conta più della quantità | lo studio
Uno studio recente dimostra che seguire una dieta sana per il cuore dipende più dalla qualità degli alimenti che dalla quantità. La ricerca evidenzia come scegliere cibi nutrienti e freschi possa migliorare i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di problemi cardiovascolari. Un esempio concreto: preferire frutta e verdura rispetto a snack industriali aiuta a mantenere sotto controllo la pressione e i trigliceridi.
Conta più la qualità del cibo che la quantità nelle diete ‘amiche’ del cuore. Gli effetti dell’alimentazione sul quadro cardiovascolare – dalla pressione al colesterolo, dalla glicemia ai trigliceridi – sono al centro di numerosi studi. In questo quadro si inserisce una nuova ricerca condotta dagli scienziati della Harvard T.H. Chan School of Public Health e pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology (JACC). Riflettori puntati sulle diete a basso contenuto di carboidrati e grassi, ricche di alimenti vegetali di alta qualità e povere di alimenti di origine animale e carboidrati raffinati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
