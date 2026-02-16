Dieselgate infinito maxi processo in Francia Volkswagen rinviata a giudizio
Lo scandalo Dieselgate, scoppiato più di dieci anni fa, si riaffaccia con un nuovo maxi processo in Francia. Volkswagen è stata rinviata a giudizio, anche per le emissioni di inquinanti truccate sui veicoli venduti nel paese. La vicenda coinvolge oltre 100 vetture vendute tra il 2012 e il 2015, e si concentra sui metodi utilizzati dall’azienda per aggirare le normative ambientali.
È un’onda lunga oltre 10 anni quella dello scandalo Dieselgate, con un nuovo capitolo della vicenda pronto a consumarsi nei prossimi mesi. Dopo anni di indagini, in Francia il Tribunale penale di Parigi ha rinviato a giudizio per frode la Volkswagen, rea di aver manipolato i test sulle emissioni inquinanti in sede di omologazione tramite l’utilizzo di software illegali per la gestione del motore: in pratica, le centraline di controllo dei propulsori erano calibrate per far rispettare i limiti alle unità motrici solo durante i test di laboratorio, ma non nel normale utilizzo stradale. Sicché, per il costruttore tedesco si va configurando un nuovo maxi-processo: la prima udienza “organizzativa” è stata fissata per il 18 dicembre 2026, con il processo vero e proprio che entrerà nel vivo nel 2027 (circa sei anni dopo l’iscrizione del gruppo nel registro degli indagati). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
