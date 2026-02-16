Dichiarazioni che saranno all’attenzione dei nostri avvocati – Marotta prepara la denuncia
Beppe Marotta ha annunciato che le sue dichiarazioni saranno trasmesse ai suoi avvocati, dopo aver commentato le polemiche scatenate dall’errore arbitrale che ha portato all’espulsione di Kalulu. Marotta ha spiegato che intende agire legalmente a causa delle accuse ingiuste rivolte ai suoi giocatori, sottolineando la gravità delle insinuazioni. Ha anche precisato che la sua squadra si riserva di valutare ogni possibile azione legale per tutelare l’immagine dell’Inter.
Marotta Saviano. Questa mattina il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato con i giornalisti sulle polemiche che sono scaturite dopo l’errore arbitrale che ha portato all’espulsione di Kalulu e la conseguente antisportiva esultanza di Bastoni. Marotta ha ammesso che il difensore ha sbagliato ma ha ritenuto eccessiva la gogna mediatica che sta subendo in queste ore. “Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi. È un patrimonio della Nazionale e qualcuno mette in dubbio la sua convocazione, è un danno ingiusto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Marotta difende Bastoni: “Ha sbagliato, ma va giustificato. Saviano? Ci penseranno i nostri avvocati”
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato oggi le critiche a Bastoni, accusando l’arbitro di aver commesso un errore e difendendo il giocatore.
Scandalo GF, la reazione di Alfonso Signorini alla denuncia di Corona: niente dichiarazioni, solo avvocati al lavoro
L’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, conquistando oltre un milione di visualizzazioni in poche ore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avviso pubblico per la nomina di scrutatore - Consultazioni elettorali 2026; Referendum 22 e 23 marzo 2026. Avviso per la nomina degli scrutatori di seggio; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Mosca, 'le dichiarazioni su Navalny sono soltanto insinuazioni'.
Dichiarazione precompilata 2026, ecco le nuove spese che entrano in automaticoNuove spese vengono inserite in automatico nella dichiarazione precompilata 2026. Vediamo quali sono e cosa cambia. msn.com
Dichiarazione dei redditi 2026, istruzioni, scadenze e novitàManca poco all’apertura della stagione dichiarativa 2026 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025. Ecco tutte le novità introdotte per l’anno di imposta 2025. msn.com
Il presidente dell’Inter Marotta: «Non so chi sia Saviano e non so che ruolo abbia. Le sue dichiarazioni saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati» x.com
Sul referendum sulla giustizia è scoppiata la polemica dopo alcune dichiarazioni di Nicola Gratteri. Intervenuto a Piazzapulita, il magistrato ha voluto chiarire il senso delle sue parole, respingendo le interpretazioni che gli sono state attribuite. Gratteri ha spieg - facebook.com facebook