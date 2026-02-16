Vittorio Manes partecipa a un nuovo evento a Bologna, dove si discute del referendum sulla giustizia. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale Incontri Esistenziali, si svolge martedì 17 febbraio e invita i cittadini a confrontarsi con esperti sul tema. Manes parlerà delle conseguenze del voto e delle sfide che il sistema giudiziario affronta oggi. La discussione si svolge in un teatro nel centro della città, aperta a tutti coloro che vogliono approfondire i cambiamenti in arrivo.

Bologna, 17 febbraio 2026 – Si intitola ‘ La posta in gioco: dialogo sulla Giustizia ’ il prossimo incontro promosso dall’Associazione culturale Incontri Esistenziali, martedì 17 febbraio a Bologna. Gli ospiti in dialogo fra loro saranno Vittorio Manes, avvocato, professore e grande esperto di diritto penale; Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, ed Enrico Biscaglia, presidente di Bologna Bene Comune. L’appuntamento è alle 21 all'Auditorium di Illumia in via de’ Carracci, 692 con ingresso libero fino a esaurimento posti. I nodi della giustizia oggi. L’imparzialità e l’autonomia della giustizia sono caratteristiche indispensabili di uno Stato democratico e moderno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Dialoghi sulla giustizia’: appuntamento con Vittorio Manes sul referendum

L’APS De Amicitia invita alla discussione pubblica sul referendum giustizia, prevista per il 16 gennaio.

