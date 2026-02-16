di padre in figlia la successione possibile in corea del nord

Kim Jong-un, leader del regime della Corea del Nord, ha inaugurato insieme alla figlia un nuovo complesso residenziale in cui vivranno le famiglie dei soldati caduti nella guerra in Ucraina in sostegno della Russia. La cerimonia ufficiale è stata trasmessa dall’emittente statale nordcoreana Knca. Nell’apertura delle case, nella strada Saeppyol a Pyongyang, Kim e la figlia hanno salutato i familiari delle 400 vittime “Il Partito e il governo prenderanno tutte le misure necessarie per garantire che queste famiglie possano avere una vita degna – ha dichiarato Kim -, godendo di un trattamento preferenziale dello Stato e tutto l’affetto della società”. 🔗 Leggi su Formiche.net

La Corea del Nord si muove rapidamente per preparare Kim Ju-ae a prendere il potere.

Kim Jong Un si prepara a passare il comando a sua figlia Ju Ae.

#COREA Il Servizio di Intelligence Nazionale della Corea del Sud ritiene che il leader nordcoreano Kim Jong Un probabilmente designerà sua figlia, Kim Ju-ae, come suo successore, rendendola potenzialmente la prima leader donna del Paese. I legis x.com