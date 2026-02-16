Detrazioni condominio 2026 | cosa devono sapere amministratori e condòmini

Nel 2026, le detrazioni fiscali per i lavori condominiali tornano a essere un argomento importante, perché milioni di italiani vogliono sfruttare queste agevolazioni senza rischiare di perderle. Gli amministratori di condominio e i condòmini devono conoscere le scadenze e le procedure da seguire, soprattutto dopo le nuove norme approvate all’inizio dell’anno. Un esempio concreto è la richiesta di certificazioni che ora richiede una documentazione più dettagliata rispetto al passato.

Con l'inizio del 2026 torna centrale un tema che riguarda milioni di italiani: le detrazioni fiscali per i lavori sulle parti comuni dei condomìni e, soprattutto, gli adempimenti necessari per non perdere il beneficio. Entro il 16 marzo, infatti, gli amministratori dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto alle detrazioni. Senza questa comunicazione, il rischio è che il beneficio non compaia correttamente nel modello 730 precompilato dei condòmini. Vediamo come si trasmettono le spese, quali i lavori contemplati e cosa controllare nel 730.