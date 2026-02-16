Detenuta 32enne si toglie la vita in cella | Sarebbe uscita a breve Ottavo caso dall’inizio dell’a

Una donna di 32 anni si è suicidata nella sua cella a Giudecca. La ragazza, che stava per essere rilasciata, aveva scritto un biglietto in cui diceva che sarebbe uscita presto. È il ottavo caso di suicidio in carcere dall’inizio dell’anno.

Giudecca, una giovane detenuta si toglie la vita: sale a otto il numero di suicidi in carcere nel 2026. Una detenuta di 32 anni è stata trovata senza vita nella cella del carcere femminile della Giudecca a Venezia nella notte tra sabato e domenica. Si tratta dell'ottavo suicidio tra le persone detenute in Italia solo nel 2026, un dato che riaccende il dibattito sulle condizioni di vita nelle carceri e sull'efficacia dei sistemi di supporto psicologico. La giovane, che avrebbe potuto beneficiare di una prossima scarcerazione, condivideva la cella con un'altra detenuta. Una vita spezzata, un'attesa interrotta.