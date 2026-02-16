Destanee Aiava lascia il tennis a 25 anni | Vaffa… a voi che mi avete fatta sentire inferiore

Destanee Aiava ha deciso di smettere di giocare a tennis a 25 anni, accusando l’ambiente sportivo di averla fatta sentire inferiore. La giovane australiana ha pubblicato un messaggio diretto sui social, in cui parla di problemi di salute mentale e di un clima pesante. Aiava afferma che lo sport è razzista e descrive il suo rapporto con il tennis come tossico, aggiungendo che il suo ex fidanzato ha contribuito a questa situazione difficile.

Destanee Aiava annuncia il ritiro dal tennis a soli 25 anni con un durissimo sfogo social. L'ex enfant prodige australiana denuncia i problemi di salute mentale e attacca a muso duro l'ambiente: "Uno sport razzista, è stato il mio fidanzato tossico".🔗 Leggi su Fanpage.it Destanee Aiava, un addio al tennis durissimo: “Era come un fidanzato tossico, cultura ostile dietro i gesti bianchi” Destanee Aiava ha annunciato il suo ritiro dal tennis dopo aver vissuto anni di frustrazione e delusione, attribuendo la decisione a un ambiente che definisce “ostile e tossico”. Lino Banfi: “Telefonai Chiellini durante gli Europei, ci rimasi malissimo. Chi sei? Ma vaffa…” Durante gli Europei vinti dall’Italia, Lino Banfi ricordò un episodio particolare: aver chiamato Chiellini, ma ricevendo una risposta poco cordiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Destanee Aiava, un addio al tennis durissimo: Era come un fidanzato tossico, cultura ostile dietro i gesti bianchi; Il tristissimo addio di Aiava: Mi ritiro a fine anno, con il tennis una relazione tossica; Aiava annuncia il ritiro: Addio al ‘fidanzato tossico’ che è il tennis; Il tennis era il mio fidanzato tossico: l’addio shock di Destanee Aiava. Destanee Aiava lascia il tennis a 25 anni: Vaffa… a voi che mi avete fatta sentire inferioreDestanee Aiava annuncia il ritiro dal tennis a soli 25 anni con un durissimo sfogo social. L’ex enfant prodige australiana denuncia i problemi di salute mentale e attacca a muso duro l’ambiente: Uno ... fanpage.it Aiava annuncia il ritiro: Addio al ‘fidanzato tossico’ che è il tennisTennis - Destanee Aiava chiuderà la carriera a fine anno. Una cultura discriminatoria dietro a classe ed eleganza ... ubitennis.com Destanee Aiava dà l'addio a fine anno. "Una cultura discriminatoria dietro a classe ed eleganza" - facebook.com facebook