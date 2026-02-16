Debito pubblico nel 2025 toccato un nuovo record
Nel 2025, il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo massimo, superando i 3.200 miliardi di euro. La crescita si è accelerata a causa delle spese crescenti per la gestione della pandemia e delle misure di sostegno all’economia. Alla fine dell’anno, le scadenze dei titoli di Stato in circolazione sono aumentate, creando ulteriori pressioni sul bilancio dello Stato.
Il debito pubblico aumenta e tocca un nuovo record annuale nel 2025. Alla fine dello scorso anno, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato a quota 3.095,5 miliardi. Una crescita netta rispetto alla fine del 2024, quando si era attestato a 2.966,9 miliardi, come testimoniano i dati della Banca d’Italia. Il dato è, quantomeno, in leggero calo rispetto a novembre del 2025, quando era stata raggiunta quota 3.124,9 miliardi. L’aumento rispetto all’anno precedente riflette “il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (109,2 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,7 miliardi, a 52,4) e l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio (4,6 miliardi)”, sottolinea la Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
