Deaf Awards riconoscimenti dedicati all’universo sordo

La prima edizione dei “Deaf Awards”, i riconoscimenti dedicati all’universo “sordo”, si svolgerà il prossimo 19 febbraio 2026, alle ore 20.00, al Teatro Centrale di Roma, nel cuore del centro storico della Capitale. Un evento inclusivo ideato e fortemente voluto da Giovanna Giambruno, anch’essa non udente, fondatrice dei noti marchi tecnologici per l’acustica Udisky a Roma e Audiocon a Milano, per confermare che la sordità è normalità. Un evento che vuole essere un “occhio di bue” su un universo spesso dimenticato che nel mondo conta 70 milioni di persone sorde e che, solo in Italia, ne annovera ben 40.🔗 Leggi su Romatoday.it

