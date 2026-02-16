De Zerbi ha già una nuova panchina senza nemmeno il tempo di dimettersi
Roberto De Zerbi ha già trovato una nuova squadra, poco dopo aver lasciato l’Olympique Marsiglia, a causa di divergenze con la società. La sua decisione di lasciare il club francese si è concretizzata dopo una serie di risultati deludenti e tensioni interne. Ora, il tecnico italiano si prepara a iniziare una nuova avventura, senza aver avuto nemmeno il tempo di ufficializzare le sue dimissioni.
Il passaggio conclusivo tra Roberto De Zerbi e l’Olympique Marsiglia segna la chiusura di una stagione dalle luci alternate. La separazione è avvenuta in modo bilaterale, aprendola a una nuova fase della carriera dell’allenatore italiano. Tra una prestazione europea al di sotto delle aspettative e una sconfitta pesante contro un avversario diretto, la dirigenza ha scelto di intraprendere una riorganizzazione che possa rilanciare il club nel breve periodo e consolidarne il progetto a medio termine. La stagione è stata segnate da una pesante eliminazione in Champions League e da una rovinosa sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, esiti che hanno intensificato la valutazione sull’opportunità di proseguire insieme. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Neanche il tempo di dimettersi: De Zerbi ha già un’altra panchina
Roberto De Zerbi ha lasciato il suo incarico al Marsiglia dopo pochi mesi, a causa di divergenze con la società.
