De Bruyne tornerà a Napoli nel fine settimana per proseguire la riabilitazione
Kevin De Bruyne tornerà a Napoli questo fine settimana per continuare la riabilitazione dopo aver subito un intervento chirurgico al flessore della coscia destra. L’ex giocatore del Manchester City non ha giocato contro l’Inter al Maradona il 25 ottobre a causa di questo infortunio, che ha richiesto un intervento per migliorare la sua condizione.
Kevin De Bruyne è assente dal campo dal match contro l’Inter al Maradona dello scorso 25 ottobre per un infortunio al flessore della coscia destra, di cui ha subito anche un intervento chirurgico. Il centrocampista ex City, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, tornerà a Napoli questo fine settimana per continuare la riabilitazione. +++ #DeBruyne torna a Napoli nel fine settimana. Il calciatore azzurro proseguirà la riabilitazione in città +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) February 16, 2026 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli: Gilmour starà fuori 45 giorni, Anguissa tornerà a fine gennaio, De Bruyne a inizio marzo (Sky)
De Bruyne: “La riabilitazione procede bene, contento di essere al Napoli”
Durante un evento in Belgio, Kevin De Bruyne ha aggiornato sui progressi della sua riabilitazione, sottolineando di essere soddisfatto del percorso di recupero e della sua esperienza con il Napoli.
De Bruyne sostituito in Milan-Napoli, non la prende bene: il dibattito a Sky Calcio Club
