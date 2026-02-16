Ddl Bongiorno Dayla Briganti del Pd | La necessità del dissenso nega la tutela

Dayla Briganti, avvocata e membro della segreteria provinciale del Pd di Parma, ha commentato il ddl sugli stupri, affermando che il bisogno di dissenso mette a rischio la tutela delle vittime. La politica si è divisa su questo testo, che prevede nuove norme per affrontare i reati sessuali. Briganti sottolinea che alcune proposte potrebbero indebolire i diritti delle persone colpite da violenza. La sua analisi si concentra sul rischio che il dissenso politico possa ostacolare le misure di protezione già esistenti.

L'avvocata Dayla Briganti, membro della segreteria provinciale Pd di Parma con delega alle pari opportunità, interviene sul Ddl stupri. "All'indomani della manifestazione tenutasi in molte piazze italiane, compresa quella di Parma, contro le modifiche che la Presidente Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, propone di apportare al testo del così definito Ddl Stupri, sorge la necessità di mantenere alta l'attenzione sul tema - afferma la Briganti - La questione verte, molto semplicemente, sul sostituire le parole "consenso libero e attuale" nella formulazione scritta che descrive il reato di stupro, con "volontà contraria all'atto sessuale", per definire se si è in presenza del reato.