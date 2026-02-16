David out col Galatasaray Sky | le prime sensazioni sui tempi di recupero Ecco chi gioca al suo posto

David non giocherà contro il Galatasaray. Secondo Sky, il suo infortunio richiederà più tempo di quanto previsto. Il difensore si è infortunato durante l’allenamento di ieri, e i medici stanno valutando la gravità del problema. Intanto, la Juventus sta già pensando a chi sostituirlo in campo.