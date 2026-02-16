David out col Galatasaray Sky | le prime sensazioni sui tempi di recupero Ecco chi gioca al suo posto

Da juventusnews24.com 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David non giocherà contro il Galatasaray. Secondo Sky, il suo infortunio richiederà più tempo di quanto previsto. Il difensore si è infortunato durante l’allenamento di ieri, e i medici stanno valutando la gravità del problema. Intanto, la Juventus sta già pensando a chi sostituirlo in campo.

nell’andata dei playoff di Champions. La Juventus vola a Istanbul per l’andata dei playoff di Champions League con una defezione pesante nel reparto offensivo:  Jonathan David  non è stato inserito nella lista dei convocati. Il centravanti canadese è stato fermato da un fastidio all’inguine accusato proprio alla vigilia della partenza per la Turchia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante l’assenza, filtrano notizie rassicuranti dalla redazione di  Sky Sport: l’infortunio non sembrerebbe di entità preoccupante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david out col galatasaray sky le prime sensazioni sui tempi di recupero ecco chi gioca al suo posto
© Juventusnews24.com - David out col Galatasaray, Sky: le prime sensazioni sui tempi di recupero. Ecco chi gioca al suo posto

Tempi di recupero Gatti: quanto starà fuori il difensore della Juventus dopo la lesione del menisco. Le prime sensazioni sul rientro

Infortunio Sané: l’attaccante tedesco del Galatasaray va ko. Le ultime sui tempi di recupero verso la Juve

Sáné si è infortunato durante l’allenamento del Galatasaray e rischia di saltare la prossima partita contro la Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus (Champions League); New blow for Juventus as striker misses Galatasaray clash: Matchday squad revealed.

Il canadese… David affonda il Galatasaray. Prima gioia Mourinho: il Benfica sbanca AmsterdamPrima vittoria in Champions League del Benfica di Josè Mourinho che passa in trasferta sul campo dell'Ajax col risultato di 2-0. Portoghesi subito in vantaggio grazie a Dahl (6° minuto di gioco), ... tuttosport.com