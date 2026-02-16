David out col Galatasaray Sky | le prime sensazioni sui tempi di recupero Ecco chi gioca al suo posto
David non giocherà contro il Galatasaray. Secondo Sky, il suo infortunio richiederà più tempo di quanto previsto. Il difensore si è infortunato durante l’allenamento di ieri, e i medici stanno valutando la gravità del problema. Intanto, la Juventus sta già pensando a chi sostituirlo in campo.
nell'andata dei playoff di Champions. La Juventus vola a Istanbul per l'andata dei playoff di Champions League con una defezione pesante nel reparto offensivo: Jonathan David non è stato inserito nella lista dei convocati. Il centravanti canadese è stato fermato da un fastidio all'inguine accusato proprio alla vigilia della partenza per la Turchia. Nonostante l'assenza, filtrano notizie rassicuranti dalla redazione di Sky Sport: l'infortunio non sembrerebbe di entità preoccupante.
Tempi di recupero Gatti: quanto starà fuori il difensore della Juventus dopo la lesione del menisco. Le prime sensazioni sul rientro
Infortunio Sané: l’attaccante tedesco del Galatasaray va ko. Le ultime sui tempi di recupero verso la Juve
Sáné si è infortunato durante l’allenamento del Galatasaray e rischia di saltare la prossima partita contro la Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
