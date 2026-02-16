David Ernesti in carcere l' uomo accusato dell' omicidio di Giovanni Bernabucci

David Ernesti, accusato di aver ucciso Giovanni Bernabucci, è stato trasferito in carcere dopo aver trascorso alcuni giorni nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove si trovava in seguito alla sua condanna. Ernesti è stato condotto nel penitenziario, proprio mentre si svolgevano le procedure di identificazione e accertamenti. La vittima, un uomo di 52 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Santa Lucia, e le indagini hanno collegato il sospetto al suo arresto.

La gip ha disposto il trasferimento dall'ospedale di Viterbo dove è piantonato dalla sera del delitto. Il 46enne è rimasto in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia. Ascoltati i primi testimoni Omicidio a Santa Lucia, David Ernesti lascia il reparto di medicina protetta dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo per il carcere. Lo ha disposto la gip Daniela Rispoli, accogliendo la richiesta della procura, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto e dell'interrogatorio di garanzia del 46enne accusato di omicidio volontario per aver ucciso a coltellate l'amico, collega e vicino di casa Giovanni Bernabucci, il 51enne ultrà della Lazio soprannominato “La iena”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Davide Ernesti ha ucciso a coltellate l’amico ultrà Giovanni Bernabucci durante una lite scoppiata in un bar di Viterbo, un episodio che ha avuto origine da un diverbio acceso tra i due.

Giovanni Bernabucci, noto sostenitore della Lazio, è stato pugnalato a morte nel quartiere Santa Lucia di Viterbo, probabilmente durante una lite tra tifosi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.