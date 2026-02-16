data ora tv live streaming numeri dei palloni per il 2025 26

Il sorteggio del quinto turno della FA Cup si svolge prima che il Macclesfield giochi contro il Brentford nell’ultimo match del quarto turno, causando un’anticipazione inattesa. La decisione sorprende i tifosi e cambia i piani delle squadre coinvolte. Intanto, la partita tra Macclesfield e Brentford si terrà il 16 febbraio alle 13:38, visibile in diretta su TV e streaming online. I numeri ufficiali dei palloni utilizzati per la competizione sono stati già comunicati per la stagione 202526.

2026-02-16 13:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: In breve: il sorteggio del quinto turno della FA Cup avviene prima che il Macclesfield ospiti il??Brentford nell’ultimo turno del quarto turno. 101GreatGoals.com ha tutti i dettagli su quando verranno estratte le palline Le restanti 16 squadre della FA Cup 202526 scopriranno il loro destino al quinto turno, quando il sorteggio verrà effettuato da un’ex vincitrice della competizione e cinque volte campionessa della Women’s FA Cup. Joe Cole e Karen Carney decideranno le sfide mentre una serie di club della Premier League mirano a fare un altro passo verso la finale di questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

