Dana Eden trovata morta la produttrice israeliana della serie Tehran su un’agente del Mossad

Dana Eden, la 52enne produttrice israeliana della serie Tv ‘Tehran’ è stata trovata morta ad Atene in una stanza di albergo. La donna si trovava nella capitale greca per girare la quarta stagione della serie. Lo riferiscono i quotidiani locali spiegando che a trovare il corpo è stato il fratello dopo che aveva tentato più volte di contattarla telefonicamente senza esito. La polizia locale – si legge – ha ordinato un’autopsia per stabilire la causa della morte e ha iniziato a raccogliere filmati dalle telecamere di sicurezza e dichiarazioni del personale dell’hotel. Secondo alcune indiscrezioni dei giornali ellenici le prime valutazioni parlando di suicidio e nella stanza sarebbero state trovate alcune pillole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dana Eden, produttrice e creatrice israeliana di “Tehran”, si è tolta la vita durante le riprese della quarta stagione in Grecia, secondo quanto riferisce la polizia.
