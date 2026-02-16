Dall’Isolotto a San Donato che successo per il carnevale di pace

Il carnevale di pace tra Isolotto e San Donato ha attirato centinaia di persone, portando alle strade musica, balli e costumi di diverse culture. La manifestazione, svoltasi ieri, ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da vari paesi, che hanno animato il quartiere con performance vivaci e affascinanti. Un’energia positiva ha coinvolto i presenti, desiderosi di condividere un messaggio di unità e speranza.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Danze, musiche e colori da ogni angolo del mondo per dire che, sì, un altro mondo è possibile. Grande successo ieri pomeriggio per il Carnevale di Pace che, per la prima volta, si è snodato in un unico lunghissimo corteo da piazza dell'Isolotto fino al centro San Donato. In una giornata per fortuna baciata dal sole, più di trenta realtà, tra associazioni, scuole di danza e comunità straniere, si sono incontrate nel segno di una grande festa per sottolineare il valore di una città aperta e solidale. Le foto L'evento, organizzato dall' associazione Piazza San Donato insieme ai quartieri 4, 5 e 1, ha visto la presenza della sindaca Sara Funaro, dei presidenti dei quartieri 4 e 5, rispettivamente Mirko Dormentoni e Filippo Ferraro, e del presidente della commissione cultura del quartiere 5 Alberto Angentile.