Samuelsson ha iniziato l’heat training per prepararsi alle alte temperature di Pechino, portando con sé una sauna portatile in hotel. Klæbo ha affrontato una settimana difficile a causa di un infortunio che ha rallentato i suoi allenamenti, mentre Hedman ha modificato la sua dieta per evitare nuovi problemi muscolari. Odermatt si alza ogni mattina alle 4 per allenarsi prima dell’alba, cercando di migliorare le sue performance sulle piste. Questi atleti si concentrano sui dettagli per restare al massimo e affrontare al meglio le sfide dei Giochi.

Allenamenti durissimi, sacrifici e grandi risultati: per molti atleti Milano Cortina è il punto di arrivo di anni di lavoro fisico maniacale. Tra allenamenti estremi, diete particolari e metodi innovativi, ecco come alcuni dei protagonisti dei Giochi hanno costruito il proprio corpo in vista dell’appuntamento olimpico. A 29 anni è già tra i fondisti più vincenti di sempre e ai Campionati del mondo di Trondheim 2025 ha vinto sei gare su sei: per arrivare a questi risultati il norvegese Johannes Høsflot Klæbo si sottopone ad allenamenti durissimi, e a quella che lui stesso chiama “settimana infernale”, quella in cui forza maggiormente durante la preparazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dalla settimana infernale di Klæbo alla dieta anti-infortuni di Hedman: i più fisicati dei Giochi

Victor Hedman, difensore svedese di hockey, ha deciso di cambiare dieta e tutto è cambiato.

