Dalla settimana infernale di Klæbo alla dieta anti-infortuni di Hedman | i più fisicati dei Giochi
Samuelsson ha iniziato l’heat training per prepararsi alle alte temperature di Pechino, portando con sé una sauna portatile in hotel. Klæbo ha affrontato una settimana difficile a causa di un infortunio che ha rallentato i suoi allenamenti, mentre Hedman ha modificato la sua dieta per evitare nuovi problemi muscolari. Odermatt si alza ogni mattina alle 4 per allenarsi prima dell’alba, cercando di migliorare le sue performance sulle piste. Questi atleti si concentrano sui dettagli per restare al massimo e affrontare al meglio le sfide dei Giochi.
Allenamenti durissimi, sacrifici e grandi risultati: per molti atleti Milano Cortina è il punto di arrivo di anni di lavoro fisico maniacale. Tra allenamenti estremi, diete particolari e metodi innovativi, ecco come alcuni dei protagonisti dei Giochi hanno costruito il proprio corpo in vista dell’appuntamento olimpico. A 29 anni è già tra i fondisti più vincenti di sempre e ai Campionati del mondo di Trondheim 2025 ha vinto sei gare su sei: per arrivare a questi risultati il norvegese Johannes Høsflot Klæbo si sottopone ad allenamenti durissimi, e a quella che lui stesso chiama “settimana infernale”, quella in cui forza maggiormente durante la preparazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Victor Hedman, difensore di hockey su ghiaccio nella nazionale svedese, segue una dieta che ha cambiato ogni cosa
Victor Hedman, difensore svedese di hockey, ha deciso di cambiare dieta e tutto è cambiato.
Influenza, oltre 3 milioni di casi: bimbi piccoli i più colpiti. Sintomi, durata e cure. «No antibiotici, vitamine ma ?dalla dieta»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La parola della settimana. Sorriso; Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana (9 – 15 febbraio 2026); Sergio Bonelli Editore – Le uscite dal 9 al 15 febbraio; Se anche la birra artigianale finanzia il nuovo oratorio.
Prossima Settimana, irruzione dalla Russia. Come sarà il Meteo tra fine 2025 e inizio 2026E' proprio quello che accadrà all’inizio della prossima settimana quando, già da Martedì 30 Dicembre, un'imponente irruzione gelida dalla Russia investirà il nostro Paese. Gli effetti principali ... ilmeteo.it