I Principi di Monaco hanno iniziato a seguire le Olimpiadi nel 2006, quando la loro passione si è accesa durante le competizioni di Torino, e ora festeggiano un grande risultato con la medaglia di ieri sera nello skeleton. La vittoria rappresenta un passo importante per la famiglia reale, che da anni sostiene gli atleti olimpici e partecipa agli eventi sportivi mondiali. I loro tifosi hanno assistito emozionati alla performance, tra entusiasmo e orgoglio. Ora, i riflettori di Milano Cortina 2026 si concentrano su questa famiglia reale, attesa a vivere nuove emozioni.

I riflettori di Milano Cortina 2026 si accendono su una delle famiglie più attese del panorama internazionale: i Grimaldi. Sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, il principe Alberto II e la principessa Charlene di Monaco hanno scelto di celebrare l’amore e lo sport tra le montagne italiane. Ad accompagnarli c’erano i gemelli Jacques e Gabriella, protagonisti di un fine settimana denso di appuntamenti agonistici e sorrisi davanti ai flash. Per la coppia sovrana, la trasferta olimpica rappresenta un ritorno alle origini, dato che il loro legame pubblico è nato ufficialmente proprio durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla scintilla scoccata a Torino 2006 fino al podio dello skeleton di ieri sera, la storia d'amore tra i Principi di Monaco e le Olimpiadi continua a farci sognare

Questa mattina un uomo si è allontanato dalla residenza sanitaria assistenziale di Torino e ha iniziato a vagare per le strade.

Eugenio Monti ha perso qualche decimo nel finale della pista, causando il suo sorpasso da parte di Gaspari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.