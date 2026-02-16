Dalla porta santa a castello Cini | un percorso unico nella storia a Monselice

Monselice attrae visitatori da tutto il mondo perché la porta santa e il castello Cini rappresentano un percorso storico e culturale molto ricco. Questa città ai piedi dei Colli Euganei conserva testimonianze secolari che ancora oggi affascinano chi le attraversa. La porta santa, simbolo di fede, si collega al castello Cini, un simbolo di potere e resistenza, creando un itinerario che rivela le radici profonde di Monselice. Qui, tra antiche mura e affreschi, si percepisce il passato che vive ancora oggi.

C'è un luogo, ai piedi dei Colli Euganei, dove il tempo sembra essersi fermato. Monselice non è solo un borgo medievale: è un piccolo scrigno di storia, devozione e potere. Attraverseremo la scenografica Porta Romana — la Porta Santa — ingresso monumentale al Santuario Giubilare delle Sette Chiese, un percorso unico al mondo voluto dai nobili veneziani Duodo e progettato da Vincenzo Scamozzi.Una bolla papale del 1605 concesse a questo santuario le stesse indulgenze delle sette basiliche maggiori di Roma: un privilegio straordinario che rende Monselice un caso unico nella storia della devozione.