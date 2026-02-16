dalla pista sul grattacielo a bormio alexander lo sciatore del deserto

Alexander, lo sciatore nato nel deserto, ha deciso di passare dalle dune di Dubai alle discese di Bormio, affrontando le piste più impegnative. La sua passione lo ha portato a provare la pista Stelvio, una delle più celebri al mondo, dopo aver trascorso mesi ad allenarsi tra le sabbie calde.

Dalle cunette artificiali di Dubai alla pendenza da vertigini di Bormio. Dal centro commerciale fra le dune del deserto alla mitica pista Stelvio. Gli opposti che però incredibilmente si attraggono quando c’è passione. Quella di Alexander Astridge, 19enne nato a Cambridge ma dopo soli sei mesi trasferitosi a Dubai con la famiglia, uno dei due atleti emiratini presenti a Giochi. Una nazione dove petrolio e deserto sono palesemente in contraddizione con neve e ghiaccio. Dopo la sfilata nella cerimonia inaugurale oggi si fa sul serio e il giovanotto (38° ai Winter Youth Olympic Games del 2024 in Corea del Sud), che ha ottenuto la qualificazione per Milano-Cortina il 1° marzo 2025, sarà ai cancelletti di partenza dello slalom sul tracciato olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

