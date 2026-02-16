Eros Ramazzotti ha lasciato il suo segno dalla panetteria alla televisione, portando la sua passione musicale in ogni ambiente. Nei negozi di quartiere, si sente ancora l’odore del pane caldo, ma la sera si accendono le luci del palco di “Tale e Quale Show”, dove si esibisce con entusiasmo. La sua carriera attraversa due mondi diversi, unendo tradizione e spettacolo.

Una vita in musica sulle note di Eros Ramazzotti, dal forno al palco di “ Tale e Quale Show “. Di giorno il profumo del pane appena sfornato, di sera le luci del palcoscenico. È la doppia vita di Paolo Gaudino, 53 anni, panettiere di professione e cantante per passione, che ha conquistato il pubblico nel programma tv “Tale e Quale Show“ grazie alla sua voce incredibilmente simile a quella del celebre cantautore romano. Ha reinterpretato dal vivo un brano di Ramazzotti, ricevendo una lunga ovazione. Volto noto in città, Gaudino lavora in un grande Ipermercato, dove ogni giorno impasta, sforna e serve i clienti con il sorriso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla panetteria alla tv, nel segno di Eros Ramazzotti

