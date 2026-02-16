Dalla panetteria alla tv nel segno di Eros Ramazzotti
Eros Ramazzotti ha lasciato il suo segno dalla panetteria alla televisione, portando la sua passione musicale in ogni ambiente. Nei negozi di quartiere, si sente ancora l’odore del pane caldo, ma la sera si accendono le luci del palco di “Tale e Quale Show”, dove si esibisce con entusiasmo. La sua carriera attraversa due mondi diversi, unendo tradizione e spettacolo.
Una vita in musica sulle note di Eros Ramazzotti, dal forno al palco di “ Tale e Quale Show “. Di giorno il profumo del pane appena sfornato, di sera le luci del palcoscenico. È la doppia vita di Paolo Gaudino, 53 anni, panettiere di professione e cantante per passione, che ha conquistato il pubblico nel programma tv “Tale e Quale Show“ grazie alla sua voce incredibilmente simile a quella del celebre cantautore romano. Ha reinterpretato dal vivo un brano di Ramazzotti, ricevendo una lunga ovazione. Volto noto in città, Gaudino lavora in un grande Ipermercato, dove ogni giorno impasta, sforna e serve i clienti con il sorriso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO)
Eros Ramazzotti ha portato la figlia Aurora sul palco durante il concerto di Mantova.
“Sono emozionatissima”: Michelle Hunziker di nuovo insieme con Eros Ramazzotti per un tour privato alla Nasa
Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti hanno visitato la Nasa di Houston, Texas, in un tour privato.
ACCADDE OGGI - 15 Febbraio 1986 Esattamente 40 anni fa si concludeva il trentaseiesimo FESTIVAL di SANREMO. EROS RAMAZZOTTI trionfava con: ADESSO TU. La classifica finale e i vincitori. 1° Eros Ramazzotti - Adesso tu
È ufficiale: Andrea Bocelli sarà ospite nella finale di #Sanremo2026. Lo ha appena annunciato Carlo Conti a #DomenicaIn. "Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Bocelli sono tre grandi nomi che rappresentano l'Italia all'estero e che furono lanciati da Pippo Baud