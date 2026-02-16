Dalla castagna rossa alle polpette di alici | 28 eccellenze del Lazio diventano Prodotti agroalimentari tradizionali

Da latinatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste ha aggiunto 28 nuovi prodotti alla lista dei “Prodotti agroalimentari tradizionali” del Lazio, tra cui spiccano la castagna rossa e le polpette di alici. Questa decisione nasce dalla volontà di valorizzare i sapori locali e riconoscere ufficialmente le ricette che si tramandano da generazioni. Tra le novità ci sono anche formaggi, vini e conserve, simboli della tradizione culinaria della regione.

Carni, prodotti vegetali, formaggi e paste fresche sono stati riconosciuti dal Ministero come alimenti caratteristici del territorio. Ecco quali sono Nell’ultimo elenco pubblicato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste (Masaf) figurano 28 nuovi “Prodotti agroalimentari tradizionali”. Il Lazio sale così a 520 PAT e rafforza la sua posizione, dietro la Campania, come seconda regione d’Italia per il numero di eccellenze gastronomiche. A rafforzare la posizione del Lazio contribuiscono eccellenze alimentari di tutte e cinque le provincie: formaggi, prodotti da forno, paste fresche, carni e vegetali.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine genericaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

