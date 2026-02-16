Dal record di Trieste che non salva Gonzalez a Iroegbu e Bortolani | il top della 20ª giornata di A

Gonzalez non riesce a salvare Trieste, che cade contro un avversario più forte, mentre Iroegbu e Bortolani brillano con prestazioni sorprendenti. La 20ª giornata di Serie A mostra i punti più alti e bassi del campionato, con giocatori che si distinguono in modo diverso. I tifosi assistono a una serie di partite intense, dove ogni punto conta e le sorprese non mancano.

La ventesima giornata di Serie A poneva Milano e Virtus, reduci da un’amara settimana europea, di fronte all’obbligo di vincere per tornare a correre. L’EA7 passa d’autorità a Cremona, grazie a 21 punti di Brooks. Poeta raccoglie ottimi segnali in vista di Torino anche da Diop, che chiude a 10 punti (35 da 2) e 4 rimbalzi. Le V Nere vincono soffrendo contro un’Udine gagliarda, spinta da un Bendzius ispirato (21 punti, 57 da 3). Ivanovic sorride con Diouf, che continua a mostrare segnali di crescita in questa stagione, capace di finire con 15 punti a referto e 56 da 2. Cade invece Venezia contro Reggio Emilia al Taliercio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal record di Trieste che non salva Gonzalez a Iroegbu e Bortolani: il top della 20ª giornata di A Pagelle Inter Napoli, i top e i flop della sfida per la 20a giornata di Serie A Analisi delle pagelle di Inter Napoli, partita valida per la 20ª giornata di Serie A, conclusa con un pareggio 2-2. Basket: Iroegbu incanta Varese, colpo su Brescia. Trieste da record contro Napoli Lorenzo Iroegbu ha trascinato Varese alla vittoria contro Brescia, grazie a una prestazione brillante che ha lasciato il pubblico senza parole. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trieste batte Napoli con un primo tempo da record; Nave da record al porto di Trieste; Trieste Airport sul podio degli aeroporti medi d'Europa; La Pallacanestro Trieste firma il record: contro Napoli 70 punti fatti in un tempo. Trieste batte Napoli con un primo tempo da recordCon un primo tempo fantascientifico da 70 punti, record di tutti i tempi del club, Trieste riscatta la debacle di Coppa di mercoledì e batte agevolmente Napoli, due punti sotto in classifica: 110-84 i ... rainews.it A Trieste basta un primo tempo da record: Napoli schiantata 110-84Trieste domina tra le mura amiche: Napoli schiantata 110-84; primo tempo triestino da record, 70 punti segnati. nordest24.it Trieste domina tra le mura amiche: Napoli schiantata 110-84; primo tempo triestino da record, 70 punti segnati. #Friuli #Trieste #Cronaca #Sport #Inevidenza x.com CLAMOROSO Vincere, fare il record di punti in un tempo, ed essere esonerato. Israel Gonzalez via da Trieste - facebook.com facebook