Dal geometra al gommista ecco le 127 offerte di lavoro di questa settimana

Il Centro per l’impiego di Bergamo ha pubblicato 127 nuove offerte di lavoro questa settimana, coinvolgendo professionisti come geometri e gommisti. La maggior parte delle posizioni riguarda ruoli pratici e tecnici, con molte opportunità in settori come l’edilizia e l’assistenza. Tra le offerte si segnalano anche posizioni per operai specializzati e addetti alla produzione, con richieste che arrivano da aziende locali e grandi imprese.