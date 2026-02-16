Dal Canto | Una brutta partita E non siamo sembrati pericolosi

Dal Canto ha commentato la sconfitta contro il Sansepolcro, spiegando che il match non è stato una vera partita di calcio e che il risultato rispecchia le difficoltà incontrate sul campo. Il tecnico ha osservato che la squadra avversaria ha adottato uno stile di gioco più pragmatico, mentre i suoi hanno tentato un approccio diverso, ma le condizioni del terreno di gioco hanno ostacolato le loro strategie.

"Non è stata una partita di calcio, né per noi, né per loro. Il Sansepolcro ha fatto un tipo di gara che si addice all’obiettivo che devono raggiungere, mentre noi abbiamo provato a farne un’altra all’inizio, ma il campo non ce lo ha permesso. E per questo abbiamo dovuto cambiare tipo di atteggiamento, andando di più sulle seconde palle, ma non è la caratteristica principale della mia squadra". E’ questa l’analisi di mister Alessandro Dal Canto riguardo lo scialbo 0-0 maturato al "Buitoni" di Sansepolcro. "Nella ripresa abbiamo avuto un baricentro più alto, senza però riuscire a collezionare occasioni, ma quattrocinque situazioni dovute alle iniziative di Zanon. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal Canto: "Una brutta partita. E non siamo sembrati pericolosi" Dionisi amareggiato: "È stata una brutta partita" Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, Dionisi si presenta con un volto amareggiato, commentando una prestazione non all’altezza delle aspettative dell’Empoli. Ventola convinto: «Col Liverpool una brutta partita ma l’Inter non meritava di perdere! C’è un giocatore in difficoltà» L'analisi di Ventola sulla recente sfida tra Inter e Liverpool evidenzia una partita complessa, ma sottolinea come la squadra nerazzurra non meritasse di uscire sconfitta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Non guardiamo la classifica. Dal Canto chiede concentrazione; Sansepolcro-Prato 0-0, Dal Canto: Abbiamo provato a fare la nostra gara, ma il campo non ce lo ha permesso; Samb, contro la Torres uno spareggio salvezza: al Riviera i rossoblù si giocano tantissimo; Canto Battisti, ma senza nostalgia. Dal Canto: Una brutta partita. E non siamo sembrati pericolosiIl campo non ci ha permesso di fare la gara che volevamo. Siamo dovuti andare di più . sulle seconde palle. lanazione.it Non guardiamo la classifica. Dal Canto chiede concentrazioneSerie D, oggi il Prato in trasferta a Sansepolcro, partita ostica. Torna a disposizione anche Polvani ... msn.com IL POST PARTITA DI DAL CANTO Le parole del mister dopo la brutta sconfitta di oggi Prosegue nei commenti #redazionetuttoprato #tuttoprato #conferenzastampa - facebook.com facebook