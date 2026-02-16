Dal camerino all’uscita senza pagare | il nuovo look aveva un precedente

Un giovane è stato fermato dopo aver lasciato il negozio con un vestito addosso senza aver pagato. La polizia ha spiegato che si tratta di un episodio che si è verificato questa mattina, quando il ragazzo è uscito senza passare dalle casse, indossando già il capo d’abbigliamento. Il dettaglio che ha colpito è stato il modo in cui ha tentato di sfuggire ai controlli, approfittando di un momento di confusione.

Il tentativo di allontanarsi senza passare dalla cassa ha fatto scattare i controlli. Dai successivi accertamenti è emerso un collegamento con un episodio simile avvenuto in un altro punto vendita della stessa catena Esce dal negozio con il capo addosso, ma senza passare dalla cassa. Fin qui un tentato furto come tanti. Se non fosse che, dopo il controllo, i carabinieri scoprono che la donna, di 44 anni e residente a Udine, aveva sottratto un indumento praticamente identico era già sparito pochi giorni prima in un altro punto vendita della stessa catena. I carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno denunciato la 44enne con l'accusa di furto aggravato.