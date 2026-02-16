Il 20 febbraio 2026, i Sinedades lanceranno il loro terzo album inedito, intitolato “De par en par”, disponibile sia in vinile che sulle piattaforme di streaming. La band ha scelto di chiamare così il disco per esprimere la volontà di condividere la propria musica senza filtri o compromessi. La copertina mostra un’immagine suggestiva di un paesaggio urbano, che richiama le radici delle loro canzoni.

“De par en par” non è soltanto il titolo del terzo album dei Sinedades: è una dichiarazione, un gesto netto. In spagnolo, l’espressione evoca una porta spalancata, senza soglie né difese. Un’immagine che riassume perfettamente la natura di questo lavoro: apertura totale, vulnerabilità esibita con grazia, fiducia nel suono così com’è, senza maschere. Per la prima volta, dopo dieci anni di percorso e due dischi realizzati con ensemble più estesi, il duo sceglie la forma più essenziale possibile: voce e chitarra. Due strumenti, due fragilità, due respiri che si riconoscono e si accordano l’uno con l’altro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Dal 20 febbraio 2026 sarà disponibile in vinile e sulle piattaforme digitali di streaming “De par en par”, il terzo album di inediti dei Sinedades per Blackcandy Produzioni

