Da un film censurato migliaia di conversioni
Un film censurato sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù ha attirato migliaia di visualizzazioni online. Nonostante il rifiuto dei media e delle sale cinematografiche di proporlo, molte persone trovano modi alternativi per guardarlo, condividendo link e commenti sui social. La decisione di bloccare il film ha spinto i curiosi a cercarlo di nascosto, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione.
È uscito in Francia e parla del Sacro Cuore di Gesù. Giornali e tv si rifiutano di recensirlo, molte sale non vogliono proiettarlo. Eppure col passaparola è diventato un caso nazionale e molti spettatori, dopo averlo visto, hanno cambiato vita. Bisogna portarlo anche qui. «La natura aborre il vuoto» (dal latino: natura abhorret a vacuo ) è un principio aristotelico che afferma che la natura tende a colmare ogni spazio vuoto, negando l’esistenza del vuoto assoluto. In realtà gli esperimenti di Torricelli e Pascal dimostrarono l’esistenza del vuoto (e del suo opposto, la pressione atmosferica). Il principio non è valido in fisica, ma in antropologia: è un principio filosofico che si applica alla civiltà dell’uomo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Conversioni e obbedienza: vi portiamo nella comunità bresciana dei Testimoni di Geova
Questa mattina, nella comunità di Brescia, si sono visti i Testimoni di Geova in azione.
“Come è andata davvero!”. Barbero censurato da Facebook? Ecco la verità
Il recente episodio riguardante Alessandro Barbero e il suo video sul referendum sulla giustizia ha suscitato attenzione sui social media.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cinema col nulla osta (Parte II); Iran, contro il regime la resistenza delle cineprese: unire poesia e politica aggirando la censura; Da un film censurato, migliaia di conversioni; Loro, il film su Berlusconi di Paolo Sorrentino riappare su YouTube nella versione integrale.
Film al rogo. Storia, tormenti e capricci della censuraLa minaccia della scure accompagna da sempre la settima arte. Un’ombra ultracentenaria che in Italia ha attraversato trasformazioni politiche, sociali e culturali La censura nasce in epoca romana, nel ... ilfoglio.it
Un semplice incidente: perché dovresti vedere il film che sfida la censura in Iran (tra risate e lacrime)Jafar Panahi arriva in sala con un’opera che è insieme racconto minimo e macchina morale: Un semplice incidente parte da un episodio quotidiano – un guasto, la consegna di una macchina – e lo ... greenme.it
La censura della TV nei film di #Pasolini. La censura continua a colpire Pier Paolo Pasolini, quasi vent'anni dopo la sua morte. Pasolini è ormai un'icona: formalmente venerata, sostanzialmente reificata, usata, consumata, abusata, non rispettata. Lietta Torn - facebook.com facebook