Da laureato non trova lavoro poi si iscrive agli ITS e viene assunto per insegnare

Un laureato in Piemonte non riesce a trovare un’occupazione e decide di iscriversi a un corso ITS. Dopo aver completato il percorso, ottiene un posto come insegnante. La regione registra che il 93% dei diplomati ITS trova lavoro entro breve tempo, un dato che conferma la buona reputazione di questa formazione. La percentuale supera quella di molti percorsi universitari e dimostra come gli ITS stiano diventando un punto di riferimento tra formazione e aziende.

In Piemonte il 93% dei diplomati ITS trova lavoro. Una percentuale che supera quella registrata per molti percorsi universitari e che sta consolidando il ruolo degli Istituti Tecnici Superiori, oggi ITS Academy,come snodo strategico tra formazione e impresa.