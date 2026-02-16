Da Castelsangiovanni a Borgo Faxhall | chiusura temporanea per 4 Sigma nel Piacentino

A causa della crisi di Realco, sono stati chiusi temporaneamente quattro supermercati Sigma in provincia di Piacenza, tra cui uno a Castelsangiovanni e un altro a Borgo Faxhall. Queste chiusure colpiscono 13 punti vendita in tutta l’Emilia-Romagna, tutti gestiti dalla stessa società di Reggio Emilia. La decisione ha coinvolto anche i negozi situati in altre zone della regione, lasciando i clienti senza accesso immediato a quei servizi.

Crisi Realco, 13 i supermercati Sigma attivi in Emilia-Romagna e che fanno capo alla società di Reggio-Emilia per i quali è stata decisa la chiusura temporanea, di cui quattro in territorio piacentino. Un annuncio avvenuto in sede ministeriale, come comunica Cgil Emilia-Romagna. Il colosso cooperativo nei giorni scorsi ha depositato la richiesta di concordato al Tribunale di Bologna, che ha già provveduto alla nomina di due commissari. Lo stop momentaneo sul territorio provinciale interessa in città il Sigma Farnesiana Caduti sul Lavoro, Sigma Borgo Faxhall e lo spazio Ecu Piacenza Dante, in viale Dante. Nella provincia di Piacenza, fanno sapere i sindacati, sono quattro i punti vendita (Sigma di Borgo Faxhall, Sigma del centro commerciale Farnesiana, Ecu di viale Dante a Piacenza e Sigma di Castel San Giovanni), con circa 80 lavoratori interessati