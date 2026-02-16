Sabato 14 febbraio, durante la partita tra Inter e Juventus, Alessandro Bastoni ha simulato un fallo che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Questo episodio ha avuto un ruolo decisivo nel risultato finale di 3-2 a favore dei nerazzurri, alimentando un clima di confusione e polemiche in campo. La scena ha mostrato ancora una volta come comportamenti discutibili possano influenzare le partite e creare tensioni nel calcio italiano.

La simulazione di Alessandro Bastoni che ha provocato sabato 14 febbraio l’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus al 42’ del primo tempo, con inevitabile condizionamento di una gara vinta 3-2 dai nerazzurri e scontata coda di caos, è un contenitore nel quale c’è tutto il peggio del calcio italiano. Fa un certo effetto vedere un giocatore (Bastoni), 27 anni il prossimo 13 aprile, 41 presenze in nazionale e premiato due volte miglior difensore della Serie A, festeggiare il cartellino rosso di Kalulu come fosse un gol: a cacciare dal campo l‘avversario è stato lui, con un gesto profondamente contrario all’ etica sportiva (la simulazione). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Bastoni a Chiellini, da La Penna a Gattuso: nel caos di Inter-Juve c’è tutto il peggio del calcio italiano

Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526.

Marelli, ex arbitro e commentatore di DAZN, ha criticato le decisioni prese durante il match tra Inter e Juve, accusando Bastoni di aver simulato e La Penna di essere stato ingannato dalla prospettiva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.