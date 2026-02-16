Curling femminile l’Italia ruggisce contro gli Stati Uniti | prima vittoria

L’Italia ha conquistato la sua prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina, sconfiggendo gli Stati Uniti 7-2, dopo un inizio difficile. La squadra azzurra ha mostrato determinazione, recuperando ritmo e fiducia nel secondo turno di gara. Le giocatrici italiane hanno messo a segno diverse ottime giocate, dando una svolta decisiva alla partita.

Una deludente Italia femminile reagisce e batte gli Stati Uniti centrando la prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina: è finita 7-2 Non sono delle Olimpiadi semplici per l’Italia femminile del curling. Dopo tutto quello che è successo prima dei Giochi, le Azzurre hanno fatto grande fatica a ripetere le ottime prestazioni di Constantini, in coppia con Mosaner, che hanno garantito il bronzo di coppia. Finora, tra sole donne, le cose sono andate molto male e hanno portato in dote solo sconfitte. Almeno fino a stasera, visto che Constantini e compagne sono riuscite a battere gli Stati Uniti e a mettere a referto la loro prima vittoria.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia spera di conquistare la prima vittoria contro gli Stati Uniti nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver subito due sconfitte consecutive.

L’Italia del curling perde contro la Cina perché non riesce a controllare le foche di ghiaccio durante la partita.

Curling, l’Italia perde l’oro all’ultimo tiro: bronzo in vista - 1mattina News 10/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.