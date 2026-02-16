Curling femminile l’Italia ruggisce contro gli Stati Uniti | prima vittoria
L’Italia ha conquistato la sua prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina, sconfiggendo gli Stati Uniti 7-2, dopo un inizio difficile. La squadra azzurra ha mostrato determinazione, recuperando ritmo e fiducia nel secondo turno di gara. Le giocatrici italiane hanno messo a segno diverse ottime giocate, dando una svolta decisiva alla partita.
Una deludente Italia femminile reagisce e batte gli Stati Uniti centrando la prima vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina: è finita 7-2 Non sono delle Olimpiadi semplici per l’Italia femminile del curling. Dopo tutto quello che è successo prima dei Giochi, le Azzurre hanno fatto grande fatica a ripetere le ottime prestazioni di Constantini, in coppia con Mosaner, che hanno garantito il bronzo di coppia. Finora, tra sole donne, le cose sono andate molto male e hanno portato in dote solo sconfitte. Almeno fino a stasera, visto che Constantini e compagne sono riuscite a battere gli Stati Uniti e a mettere a referto la loro prima vittoria.🔗 Leggi su Sportface.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia cerca la prima vittoria contro gli Stati Uniti
L’Italia spera di conquistare la prima vittoria contro gli Stati Uniti nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver subito due sconfitte consecutive.
L’Italia del curling crolla a sorpresa contro la Cina. Le Azzurre sorprendono gli Stati Uniti
L’Italia del curling perde contro la Cina perché non riesce a controllare le foche di ghiaccio durante la partita.
Curling, l’Italia perde l’oro all’ultimo tiro: bronzo in vista - 1mattina News 10/02/2026
Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia femminile battuta dalla Svezia; L’Italia del curling beffata all’ultimo tiro dalla Cina: le Azzurre restano ancora a secco di vittorie; L'Italia femminile si arena sullo scoglio Svizzera all'esordio, ko per 7-4; Curling, l’Italia non decolla alle Olimpiadi: Constantini e compagne perdono la mano finale, vince la Cina.
LIVE Italia-USA 7-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: finalmente! Le azzurre giocano un gran curling e si prendono la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale di Italia-USA termina qui! Le azzurre hanno ... oasport.it
L’Italia femminile è in un tunnel: quarta sconfitta di fila con la Svezia, sogni svanitiL'Italia non riesce a dare una svolta alla propria avventura nel torneo di curling femminile che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026: dopo aver ... oasport.it
Martedì a Ginevra riprendereanno i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha avviato esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook
Gli Stati Uniti hanno abrogato una norma sulla pericolosità dei gas serra: che cosa comporta per la salute pubblica x.com