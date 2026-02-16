Curling | cadono i britannici nella sessione pomeridiana alle Olimpiadi tutto facile per il Canada

Durante la sessione pomeridiana alle Olimpiadi, i britannici hanno subito una sconfitta, mentre il Canada ha dominato facilmente la partita. La squadra canadese ha mantenuto un ritmo costante e ha chiuso l’incontro con un punteggio netto, lasciando poco spazio agli avversari. Nel frattempo, l’Italia ha affrontato una partita difficile contro la Cina, che ha conquistato sette end senza troppi sforzi, portando il punteggio finale a 4-11. La sconfitta rallenta la corsa azzurra verso le semifinali, che ora sembrano più lontane.

Siamo reduci da un'ottava sessione davvero ardua per il curling maschile azzurro. Joel Retornaz compagni sono stati infatti sconfitti in sette end dal fanalino di coda Cina, capace di pasteggiare sui nostri portacolori con il risultato di 4-11, punteggio che frena la rincorsa verso le tante sperate semifinali, oggi ancora più distanti. Ma come sono andati gli altri match svoltisi in contemporanea con quello degli italiani? Nella pista B il Canada si è reso artefice di una sfida abbastanza agevole, in cui ha battuto con un secco 2-8 la Cechia, costretta a chiudere i battenti con due end di anticipo.