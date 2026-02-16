Il telefono del Cup di Arezzo suona senza sosta, ma Formula Servizi non risponde, causando disagi tra le operatrici e gli operatori. La mancanza di risposte si è verificata in un momento di alta richiesta di prenotazioni, peggiorando ulteriormente la frustrazione del personale. Questa situazione spinge i dipendenti a preparare nuove azioni di protesta, sia sul fronte sindacale che legale.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Formula Servizi non risponde e le lavoratrici ed i lavoratori del Cup dell’Asl Tse si vedono costretti a nuove iniziative di mobilitazione sindacale ma anche legale. “Non abbiano ricevuto risposte alle nostre richieste – ricordano Filcams Cgil e Fisascat Cisl. L’azienda non ha consolidato nemmeno quell’unica ora di lavoro supplementare che aveva garantito sarebbe stata riconosciuta. In compenso ha effettuato nuove assunzioni, a conferma che le nostre valutazioni erano giuste e che i dipendenti si stanno facendo carico di una quantità di ore di lavoro che va ben oltre quello indicato nel proprio contratto che, lo ricordiamo, per molti di loro è part time non per scelta volontaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cup Arezzo: il telefono squilla ma Formula Servizi non risponde

