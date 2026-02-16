Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, prosegue su Rai 1 la terza stagione di Cuori, la serie ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '70, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale. Dopo l'uscita di scena di Daniele Pecci, a tenere le fila del cast in questo nuovo ciclo di episodi restano Pilar Fogliati e Matteo Martari. Nella prima puntata, ambientata pochi anni dopo il finale della seconda stagione, il pubblico ha ritrovato i volti più amati di Cuori, a cui si sono aggiunte diverse new entry, come il nuovo primario Luciano La Rosa, che fin da subito porta scompiglio in reparto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni del 16 febbraio

