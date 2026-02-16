Cuori la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1 | le anticipazioni del 16 febbraio
Oggi, lunedì 16 febbraio 2026, prosegue su Rai 1 la terza stagione di Cuori, la serie ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '70, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale. Dopo l'uscita di scena di Daniele Pecci, a tenere le fila del cast in questo nuovo ciclo di episodi restano Pilar Fogliati e Matteo Martari. Nella prima puntata, ambientata pochi anni dopo il finale della seconda stagione, il pubblico ha ritrovato i volti più amati di Cuori, a cui si sono aggiunte diverse new entry, come il nuovo primario Luciano La Rosa, che fin da subito porta scompiglio in reparto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni del 9 febbraio
Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di
Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni dell'8 febbraio
Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di
Cuori 3, modifica programmazione su Rai 1: l'ultima puntata cancellata domenica 22/02Cambio programmazione per la fiction Cuori 3 nella fascia serale di Rai 1. L'appuntamento con la serie tv medical che vede protagonista Pilar Fogliati subirà delle modifiche importanti in vista della ... it.blastingnews.com
Cuori 3 cambia programmazione e lascia spazio alle Olimpiadi, quando andrà in onda la fiction di Rai1Cuori 3 cambia programmazione: la fiction lascia spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina ... fanpage.it
Tutta la bellezza di Pilar Fogliati, la protagonista Delia di Cuori. Il suo talento risplenderà anche nel festival di Sanremo #PilarFogliati - facebook.com facebook
Cuori 3, Pilar Fogliati e Matteo Martari ai ragazzi: “Non abbiate paura di sognare” x.com