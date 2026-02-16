Cuori 3 anticipazioni sesta ed ultima puntata di martedì 17 febbraio 2026

L’attesa per la messa in onda di Cuori 3 si è conclusa, perché la Rai ha trasmesso la prima puntata domenica 1° febbraio 2026. La sesta e ultima puntata arriverà martedì 17 febbraio, e le anticipazioni promettono colpi di scena. La serie ha riscosso molto interesse tra il pubblico, che aspetta con ansia il finale.

© US Rai E' finita l'attesa per la messa in onda della terza stagione di Cuori, al via su Rai 1 da domenica 1° febbraio 2026. Sei nuove puntate che vedranno ancora al centro della scena Delia Brunello e Alberto Ferrari, interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martari. Diverse le new entry nella serie diretta da Riccardo Donna: da Giulio Scarpati, chiamato a interpretare il misterioso sensitivo Gregorio Fois, a Giorgia Solari nelle vesti della pneumologa Roberta Gallo, passando per Carolina Sala, volto della cantante Irma.