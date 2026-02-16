Cuore danneggiato bimbo in condizioni gravissime | la madre non si arrende
Il cuore di un bambino gravemente ferito, causato da un problema al trapianto, si trova in condizioni critiche mentre la famiglia aspetta con ansia il responso del Monaldi sulla possibilità di un nuovo intervento. La questione del trasporto dell’organo, che ha subito complicazioni, aggiunge tensione alla situazione già difficile della famiglia. La madre del bambino non smette di sperare e cerca di mantenere la forza nonostante la sofferenza.
In attesa del verdetto del Monaldi sul possibile ritrapianto, l’inchiesta sul trasporto dell’organo e le condizioni cliniche aggravano l’angoscia della famiglia.. Il parere degli specialisti del Ospedale Pediatrico Bambino Gesù descrive un quadro clinico estremamente critico, ma la madre del piccolo ricoverato al Ospedale Monaldi continua a sperare in un nuovo trapianto e lancia un appello: « Aiutateci, mi rivolgo anche al Papa». Le condizioni del bambino. Il bimbo è in vita da 55 giorni grazie alla macchina Ecmo, ma presenta: emorragia cerebrale. infezione non controllata. insufficienza multiorgano (polmoni, fegato e reni). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
