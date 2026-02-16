Il quadro clinico di Cuore?bruciato? si è aggravato a causa di un’emorragia cerebrale e di un’infezione, rendendo impossibile l’intervento chirurgico. Le tre pagine di documenti rivelano i dettagli di una situazione critica e complicata, che ha portato a questa decisione drastica.

Un documento drammatico e, forse, di fondamentale importanza: tre pagine fitte che diventano un macigno, un pugno nello stomaco che lascia senza respiro. E che riduce al minimo ogni speranza sul destino del piccolo Tommaso. È il parere stilato dall’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto sia dall’ospedale Monaldi di Napoli - dove il bimbo resiste dopo 55 giorni senza cuore - che dalla famiglia del piccolo paziente tenuto in coma farmacologico. E lo sconforto si apre come un baratro oscuro nell’ultima pagina, quella che contiene le conclusioni alla «richiesta di valutazione per il ritrapianto» per il paziente che ha solo due anni e tre mesi: «Il paziente - si legge nella sintesi conclusiva degli esperti romani - presenta controindicazioni contingenti (emorragia cerebrale e infezione in atto) associato ad un quadro di condizioni sistemiche incompatibili con il trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici di prognosi altamente sfavorevoli per il ritrapianto precoce». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cuore ?bruciato?, il quadro clinico: «Emorragia cerebrale e infezione: ecco perché non è più operabile»

Il bambino con il cuore bruciato non può più ricevere un trapianto, perché ha contratto un’infezione grave e ha subito un’emorragia cerebrale.

Il Monaldi ha annunciato che Tommaso, il bambino di 8 anni, non può più essere operato dopo che il suo cuore è stato danneggiato dall’azoto liquido.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.