Tommaso, il bambino di otto anni che ha subito un trapianto di cuore, si trova in una situazione critica dopo aver sviluppato un’emorragia. La sua condizione, che da settimane lo tiene in ospedale, richiede una nuova valutazione medica. Oggi i dottori monitorano attentamente le sue condizioni, sperando di stabilizzarlo.

Il piccolo Tommaso è sospeso in un limbo. Un cuore con cui non è nato è fermo nel suo petto, mentre dal suo corpo escono tubicini ed elettrodi che lo tengono in vita ormai da due mesi. Una vita messa in pausa, bloccata dal 23 dicembre, quando il tanto atteso trapianto di cuore si è concluso nel peggiore dei modi. “Il cuore non riparte“, le quattro parole più temute dai genitori di un bambino cardiopatico, soprattutto se ormai da anni aspettano la possibilità di un trapianto. Il piccolo Tommaso era in lista da due anni. Per i bambini trovare organi compatibili è più complesso, perché c’è da tenere in considerazione anche l’età e quindi la grandezza dell’organo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuore bruciato, il limbo del piccolo trapiantato: oggi una nuova valutazione, ha anche un’emorragia

La mamma del bambino trapiantato a Napoli ha raccontato che suo figlio, in condizioni molto critiche dopo il ricevimento del cuore

Un bambino di quasi 2 anni e mezzo si trova in coma farmacologico dopo aver ricevuto un trapianto di cuore a causa di un problema grave al suo organo.

