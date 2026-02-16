Cuesta avvisa | Ora dobbiamo preparare al meglio la partita contro il Milan

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha annunciato che la squadra si sta preparando intensamente per affrontare il Milan, evidenziando l’importanza di migliorare la condizione fisica e tattica prima della sfida. Dopo la vittoria contro il Verona, Cuesta ha commentato che il match contro i rossoneri rappresenta una sfida difficile, ma che i suoi giocatori sono motivati a dare il massimo. La squadra lavora già con attenzione per affrontare al meglio la prossima partita, concentrandosi sui dettagli che potrebbero fare la differenza.

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella conferenza stampa post partita di Parma–Verona. I gialloblu sono riusciti a strappare 3 puti importantissimi nel finale della gara grazie ad un gol di Pellegrino (fatto al 93esimo minuto di gioco). L'allenatore spagnolo ha voluto spendere alcune parole anche sulla sfida contro il Milan, in programma domenica 22 alle ore 18:00 presso lo Stadio di San Siro a Milano. Ecco, di seguito, le sue parole in merito. “Siamo felici per la vittoria ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ancora tanti punti da raccogliere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cuesta avvisa: “Ora dobbiamo preparare al meglio la partita contro il Milan” Bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la difficile partita di sabato contro i canarini di Sottil. Trasferta ad alto coefficiente di rischio a Modena La Carrarese si prepara alla sfida di sabato a Modena contro il Sassuolo under 23 di Sottil. Sangiovannese, tre schiaffi all’Asta per preparare al meglio la finale di Coppa Italia L'articolo presenta la partita tra Sangiovannese e Asta Taverne, con un focus sulla preparazione della finale di Coppa Italia. Serie A, l'intervista a Sky Sport di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Como Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Parma, Cuesta: Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tuttiVittoria fondamentale del Parma, che torna al successo tra le mura dello Stadio Tardini al termine di una gara tiratissima contro la Fiorentina. A decidere la sfida è il primo gol crociato di Oliver ... tuttomercatoweb.com Parma, Cuesta: Dobbiamo ancora migliorare tante cose, un punto positivoL'allenatore del Parma Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio contro il Sassuolo. Queste le sue parole: Può essere una questione fisica, io penso però dipenda più da una ... m.tuttomercatoweb.com Una sintesi strepitosa di Nicola Gratteri. “II governo Meloni avvisa i delinquenti 5 giorni prima dell'arresto e ferma i manifestanti prima del reato." Perfetto. Che governo di brodi - facebook.com facebook