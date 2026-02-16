Crollo Sant?Andrea il sopralluogo di Decaro | Più fondi per proteggere le scogliere

Il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sono arrivati questa mattina ai Faraglioni di Sant'Andrea, dopo il crollo che ha danneggiato le scogliere. Decaro ha annunciato che saranno destinati più fondi per rafforzare e proteggere le formazioni rocciose, che sono a rischio di ulteriori danni. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e pianificare interventi di conservazione. I due amministratori hanno camminato tra le rocce, osservando da vicino le zone più compromesse.