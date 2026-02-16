Crollo Sant?Andrea il sopralluogo di Decaro | Più fondi per proteggere le scogliere
Il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, sono arrivati questa mattina ai Faraglioni di Sant'Andrea, dopo il crollo che ha danneggiato le scogliere. Decaro ha annunciato che saranno destinati più fondi per rafforzare e proteggere le formazioni rocciose, che sono a rischio di ulteriori danni. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e pianificare interventi di conservazione. I due amministratori hanno camminato tra le rocce, osservando da vicino le zone più compromesse.
Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, assieme al sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino, si è recato questa mattina presso i Faraglioni di Sant'Andrea, luogo in cui domenica è avvenuto il crollo dell'arco. Facendo il punto sulla situazione e accennando ai primi provvedimenti da adottare, Decaro ha detto: «Abbiamo perso un elemento identitario della nostra terra, della nostra comunità, un elemento simbolico, poi l'arco degli innamorati, a San Valentino, ha una doppia valenza simbolica. Qui sono stati già fatti degli interventi nel passato, anche 10-15 anni fa. Dobbiamo continuare a fare opere di protezione che possono rallentare il fenomeno naturale.
