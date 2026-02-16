Crollo le reazioni dei sindaci | Non servono i bandi ma una regia comune

Un crollo ha scosso il settore, e i sindaci chiedono una gestione coordinata per affrontarlo. Giovanni Rossi, primo cittadino di Torino, sottolinea che i problemi sono troppo grandi per essere gestiti da singoli Comuni, e propone di creare un organismo centrale che coordini le risposte. La loro preoccupazione nasce dal fatto che le soluzioni spesso arrivano con ritardi e inefficienze.

«Serve una cabina di regia unica a livello regionale o nazionale: il problema riguarda tutti ed è impensabile che ogni Comune debba pensare per sé». L'opinione delle amministrazioni comunali è unanime: il problema dell'erosione costiera non può essere affrontato singolarmente, ma è una questione che interessa l'intera regione Puglia - anzi, l'intero territorio nazionale - e per questo è necessario affrontarlo con una visione complessiva e unitaria. Ugento Ne è convinto, ad esempio, il vicesindaco di Ugento, Massimo Lecci. Il suo Comune, sulla costa ionica della provincia di Lecce, sta affrontando da anni un drastico arretramento della linea di costa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crollo, le reazioni dei sindaci: «Non servono i bandi ma una regia comune» Turismo, l?Ue scommette su sindaci e modello Pnrr: «Ma servono gli strumenti» L’Unione Europea punta sulla collaborazione tra Governo e sindaci per valorizzare il turismo come motore di crescita. Impianti sportivi, il caso dei bandi: "Comune immobile, adesso basta" L’impegno per gli impianti sportivi si scontra con ritardi e incertezze, alimentando tensioni tra associazioni e amministrazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Troppi investimenti in Ai, tonfo dell Big Tech in Borsa: bruciano 900 miliardi a Wall Street; Cambio di rotta Stellantis: perdite record e focus sul Nord America; Azioni Stellantis sull’ottovolante dopo il crollo: a Piazza Affari niente rimbalzo dal -25% di venerdì scorso; Stellantis frena sull’elettrico: 22,2 miliardi di oneri e crollo in Borsa. Stellantis fa dietrofront sull’elettrico: maxi-oneri da 22,2 miliardi e crollo del titolo in BorsaStellantis annuncia la revisione della strategia elettrica, con oneri da 22,2 miliardi e stop ai dividendi 2026. Il titolo crolla oltre il 25 per cento, ma la società punta al Nord America per la ripr ... msn.com Corriere Salentino. . Crollo della falesia a Torre Sant’Andrea: per Mauro Della Valle Presidente Nazionale di Confimprese Demaniali, una tragedia annunciata facebook