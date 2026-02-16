Crollo delle mura a Fabro Proietti | Sensori hanno consentito un' allerta preventiva evitando il coinvolgimento di persone

Una rete di sensori che ha permesso di allertare tempestivamente la comunità evitando il coinvolgimento di persone. Grazie al sistema di monitoraggio installato pochi mesi fa il crollo delle mura del castello di Fabro non ha causato danni a persone. Come spiegato dalla Regione l’attivazione del monitoraggio si inserisce in un percorso avviato con uno stanziamento regionale pari a 550mila euro, destinato ai primi interventi di messa in sicurezza e all’avvio del controllo strutturale, con copertura integrale sia delle opere preliminari sia del sistema di sorveglianza. Le risorse rientrano nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), assegnato alla Regione Umbria nel marzo 2025 e indirizzato a Fabro in ragione di criticità già note sul versante della stabilità dell’abitato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

A Fabro, le forti piogge hanno causato il crollo di una parte delle mura del Castello, portando a danni visibili e preoccupanti.

Fabro, il 15 febbraio 2026 – Le mura del castello di Fabro sono crollate ieri mattina, causando paura tra i residenti e danni alle case vicine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Villa Adriana, crolla una parte delle mura delle Piccole Terme; Maltempo in Umbria, crolla una porzione delle mura del castello di Fabro; Giorni di dolore, ma ci rialzeremo: Fabro, il crollo delle mura del castello, rimosse altre parti pericolanti; Crolla una porzione delle mura del Castello di Fabro.

Fabro, crollo delle mura del Castello, Proietti: La prevenzione ha evitato possibili conseguenze graviIl maltempo che ha interessato l’Umbria nelle ultime ore ha provocato a Fabro il crollo di una porzione delle mura del Castello. L’area era già stata interessata da interventi e, soprattutto, era ... orvietosi.it

FABRO, CROLLO MURA CASTELLO: SISTEMA MONITORAGGIO HA PERMESSO ALLERTA ANTICIPATAPerugia, 16 feb – Il maltempo che ha interessato l’Umbria nelle ultime ore ha provocato a Fabro il crollo di una porzione delle mura del Castello. L’area era già stata interessata da interventi e, sop ... 9colonne.it

Crollo nelle mura di Fabro: i sensori hanno avvisato del pericolo - facebook.com facebook

#Crolla porzione delle #mura del #castello di #Fabro. #Demolite alcune parti x.com