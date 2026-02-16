Crollo Casoria ancora ottanta persone senza casa
Il crollo di un edificio a Casoria ha lasciato oltre ottanta persone senza un tetto, a causa di un incidente avvenuto la scorsa settimana. Le famiglie coinvolte dormono in strada, mentre le forze di soccorso cercano di trovare soluzioni rapide. La situazione rimane critica nel quartiere, dove molti si chiedono quanto tempo passerà prima di ricevere un aiuto concreto.
Casoria, l’attesa non finisce: oltre ottanta persone ancora senza casa dopo il crollo. Casoria, in Campania, è ancora scossa. A quasi un mese dal crollo di una palazzina, oltre ottanta persone – 26 nuclei familiari – attendono di poter tornare alle proprie vite. La situazione di emergenza, affrontata con l’impegno di Prefettura, Comune e Regione, resta critica e solleva interrogativi sulla sicurezza del patrimonio edilizio e sull’efficacia delle misure di prevenzione. L’emergenza e il coordinamento istituzionale. Il crollo improvviso dell’edificio ha innescato una rapida mobilitazione delle autorità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
