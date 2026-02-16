Crolli scogliere rischia anche l' arco di Diomede | l' allarme lanciato già quattro anni fa Dove si trova

Nel 2019, un nuovo crollo di scogli ha messo in pericolo l’arco di Diomede, situato nel promontorio di Gargano, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Quattro anni fa, gli esperti avevano già segnalato il rischio di cedimenti in quell’area, ma le condizioni del tratto costiero si sono ulteriormente deteriorate, con il mare che erode lentamente le basi delle formazioni rocciose. Questa volta, il timore riguarda un’altra sezione della costa che potrebbe cedere in modo improvviso.

Allarme crolli sulle coste pugliesi. Non solo il caso dell'arco degli innamorati nel Salento (Torre Sant'Andrea, Melendugno, provincia di Lecce), c'è un altro arco che rischia di crollare ed è quello di Diomede, nel Gargano. «Il pilone si assottiglia, il rischio crollo è imminente - scrive in una lettera aperta Italia Nostra -. I simboli del Gargano nel mondo hanno i mesi, forse i giorni contati. Le immagini del recente e drammatico crollo dell'arco di San Felice a Melendugno, in provincia di Lecce, sono lo specchio di ciò che sta per accadere a Mattinata se non si rompe immediatamente il muro di silenzio della politica». Faraglioni sempre più fragili, scatta alert su Mattinata: "Arco di Diomede a rischio crollo imminente" L'arco di Diomede a Mattinata è in pericolo di crollo, perché le forze naturali continuano a erodere le rocce.