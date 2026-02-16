Crolla l' Arco dell' Amore di Melendugno a causa del ciclone Oriana il simbolo del Salento si sbriciola la notte di San Valentino - VIDEO

L'Arco dell'Amore di Melendugno si è sgretolato durante la notte di San Valentino a causa della furiosa mareggiata causata dal ciclone Oriana. La forte ondata ha indebolito la roccia calcarea, portando alla sua definitiva caduta, e lasciando un vuoto nel paesaggio del Salento. Il sindaco ha descritto il danno come un