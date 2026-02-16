Crolla la collina a Marano il racconto disperato dei residenti | Vivi per miracolo

Una collina a Marano è crollata questa mattina, e diversi residenti sono rimasti sotto le macerie. Una donna racconta di essere uscita di corsa dalla propria casa, salvata per un soffio dal crollo improvviso. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti, che hanno assistito alla frana che ha portato via parte del terreno e delle abitazioni vicine.

«Sono andata subito in chiesa a ringraziare il Signore perché sono viva per miracolo, è un miracolo!». Non ci credono i residenti di Marano, in via Roma, dove è crollato un muro di contenimento che costeggiava una palazzina, provocando il cedimento di una parte dell’edificio e costringendo allo sgombero 25 famiglie. «Adesso alloggiamo in un hotel a Casoria assieme ad altre tre famiglie» raccontano, «vorrei solo svegliarmi da questo brutto sogno e poter tornare a casa, ma so che non è possibile perché al momento è tutto sotto sequestro». «Passeranno mesi, purtroppo, perché la situazione è grave. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Crolla la collina a Marano, il racconto disperato dei residenti: «Vivi per miracolo» Maltempo in Campania: crolla un albero tra Marano e Camaldoli, a Villaricca crolla una tettoia Un albero si è abbattuto sulla strada tra Marano e Camaldoli, creando disagi alla circolazione. Assalto al portavalori a Brindisi, i banditi in fuga hanno sparato all’auto dei carabinieri: “Vivi per miracolo” Questa mattina a Brindisi, un tentativo di assalto a un portavalori dell’azienda Btv Battistolli ha causato il caos sulla statale 613. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tragedia sfiorata. Crolla un muro sul dehors di un ristorante; Frana nel cuore di Roma nord. Masso si stacca e sfiora abitazioni, famiglie evacuate; Marano, la collina frana sulle case: sgomberate 25 famiglie; Formello, muro crollato su una palazzina: muore il 58enne Umberto D'Errico. Due feriti. Crolla la collina a Marano, il racconto disperato dei residenti: «Vivi per miracolo»«Sono andata subito in chiesa a ringraziare il Signore perché sono viva per miracolo, è un miracolo!». Non ci credono i residenti di Marano, in via ... ilmattino.it A Niscemi crolla la croce simbolo della frana e con lei crolla anche la speranzaPosta dopo la frana del 1997 in ricordo della chiesa delle Sante Croci, il monumento simbolo di un quartiere e di paese da ieri sera non c’è più. globalist.it Continua l’attività franosa sulla collina su cui sorge Niscemi. Nelle ultime ore una palazzina di tre piani, già in condizioni di forte instabilità sul costone, è crollata ed è precipitata nel vallone sottostante. Le piogge persistenti stanno rendendo ancora più comple - facebook.com facebook UPDATE [06.02-00:30] #Rubaya #Masisi #NordKivu #RDC #DRC REpubblica Democratica del Congo CROLLO MINIERA E COLLINA (28.01.2026) Rubaya produce circa il 15% del coltan mondiale, un minerale metallico da cui si estraggono tantalio e nio x.com