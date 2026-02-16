Crolla la collina a Marano il racconto disperato dei residenti | Vivi per miracolo

Una collina a Marano è crollata questa mattina, e diversi residenti sono rimasti sotto le macerie. Una donna racconta di essere uscita di corsa dalla propria casa, salvata per un soffio dal crollo improvviso. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti, che hanno assistito alla frana che ha portato via parte del terreno e delle abitazioni vicine.

«Sono andata subito in chiesa a ringraziare il Signore perché sono viva per miracolo, è un miracolo!». Non ci credono i residenti di Marano, in via Roma, dove è crollato un muro di contenimento che costeggiava una palazzina, provocando il cedimento di una parte dell’edificio e costringendo allo sgombero 25 famiglie. «Adesso alloggiamo in un hotel a Casoria assieme ad altre tre famiglie» raccontano, «vorrei solo svegliarmi da questo brutto sogno e poter tornare a casa, ma so che non è possibile perché al momento è tutto sotto sequestro». «Passeranno mesi, purtroppo, perché la situazione è grave. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

