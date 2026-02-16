Critiche alle passeggiate che somigliano a ronde gli organizzatori annunciano lo stop

Il gruppo “Buongiorno Marghera” ha deciso di fermare le passeggiate notturne dopo le numerose critiche ricevute, che le paragonano a ronde. La decisione arriva in seguito a discussioni cresciute tra i residenti, preoccupati per la sicurezza nelle strade di sera. Gli organizzatori hanno annunciato che non organizzeranno più eventi di questo tipo finché non cambieranno le condizioni. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini avevano segnalato comportamenti indesiderati e tensioni tra i partecipanti.

Nelle uscite notturne promosse da "Buongiorno Marghera" i partecipanti non si sono limitati a camminare. Ora hanno deciso di prendersi una pausa: «Serve organizzazione per non degenerare» Si è già conclusa, almeno per il momento, l'esperienza delle passeggiate notturne promosse negli ultimi dieci giorni dal gruppo "Buongiorno Marghera". Dopo la terza uscita, gli organizzatori hanno annunciato tramite i canali social uno stop «per riflettere». «Il successo è stato fin troppo rapido - scrivono - con una crescita record, da 18 a oltre 40 persone in tre uscite»; il timore è di «superare i 100 partecipanti» alla prossima, «rendendo difficile gestire il silenzio e la sicurezza».